PSG : Une catastrophe est-elle possible en Ligue 1 ?

La rédaction

Actuel leader de Ligue 1, le PSG va remporter un 11ème sacre en championnat, à moins d'une catastrophe. A six points du RC Lens et à huit points de l'OM après la 35ème journée, le club de la capitale a son destin en mains, alors qu'il ne reste plus que trois matchs à jouer cette saison. Selon vous, le PSG peut-il se casser les dents et voir le titre lui échapper ?

Invaincu lors de la première partie de saison, le PSG n'est plus du tout dans son assiette depuis la reprise post-Coupe du Monde. En effet, le club de la capitale a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Bayern et au même stade en Coupe de France par l'OM. Et en Ligue 1, le PSG a essuyé ses six premières défaites de la saison en 2023.

Le PSG est leader avec 81 points

En plein calvaire, le PSG voit le RC Lens le menacer en championnat, alors qu'il filait tranquillement vers un onzième titre. Les Sang-et-Or ne lâchant rien ces dernières semaines, le club de la capitale n'a plus le droit à l'erreur. Défait face au RC Lens (le 1er janvier), au Stade Rennais (le 15 janvier et le 19 mars), à l'AS Monaco (le 11 février), l'OL (le 2 avril) et le FC Lorient (le 30 avril), le PSG de Christophe Galtier n'a plus que six points d'avance sur son dauphin en Ligue 1 - et huit points sur l'OM - alors que la 35ème journée vient de s'achever.

Le RC Lens à l'affût avec 75 points