PSG : Un pote de Mbappé s'en va, Luis Enrique réagit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est loin d'être le club le plus touché par les départs de joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe d'Asie. Seuls Kang-in Lee et Achraf Hakimi ont quitté la capitale pour rejoindre leur sélection respective. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique s'est prononcé sur l'absence de l'international marocain.

Titulaire indiscutable sur son côté droit de la défense, Achraf Hakimi manquera certainement au PSG dans les prochaines semaines. Le grand ami de Kylian Mbappé s'est rendu en Côte d'Ivoire pour disputer la CAN sous les couleurs du Maroc.

Hakimi absent pendant plusieurs semaines

Selon le parcours des Lions de l'Atlas , Hakimi pourrait s'absenter jusqu'au mois de février. Sa présence lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février) n'est pas assurée. Mais Luis Enrique ne veut pas s'affoler.

« Si je commence à me plaindre avec mon effectif... »