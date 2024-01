PSG : Une star mondiale s’enflamme pour son retour !

Thomas Bourseau

De janvier à juin 2013, il y a donc onze ans de cela, David Beckham effectuait sa dernière danse au Paris Saint-Germain pour mettre un terme à une carrière de 21 ans. De retour à Paris et ayant pu visiter les nouvelles installations du Campus PSG, le Spice Boy n’a pas manqué de s’enflammer pour le travail accompli par le club.

David Beckham n’a certes passé qu’une demi-saison au PSG en 2012/2013 avant de prendre sa retraite. Néanmoins, le Spice Boy ne garde que de bons souvenirs de son passage au Paris Saint-Germain comme il le révélait en mai dernier pour PSG TV : « Je me souviendrai toujours de ce qu'ils (le PSG) ont fait pour moi, de la façon dont ils m'ont traité et de l'attitude des supporters du Paris Saint-Germain à mon égard. Même si je ne suis resté que six mois, j'ai eu l'impression d'être traité comme si j'étais là depuis 16 ans et que je faisais partie de cette famille ».

«Ça fait du bien de revenir»

Jeudi, David Beckham était de passage au Campus PSG à Poissy, nouveau centre d’entraînement dans lequel il n’avait jamais mis les pieds puisqu’il n’avait connu que l’emblématique Camp des Loges à Saint-Germain en Laye. Sur son compte Instagram , Beckham a fait savoir en Story que ça faisait « du bien de revenir » au PSG.

«Les nouvelles infrastructures d’entraînement sont fantastiques»