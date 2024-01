PSG : Un nouveau projet est lancé, il drague le Qatar

Axel Cornic

Avec les tensions entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, d’autres options sont envisagées pour construire une nouvelle enceinte en région parisienne. Ainsi, la commune de Montigny-le-Bretonneux pourrait être une piste viable, avec un projet qui semble déjà ravir le Maire.

C’est le grand serpent de mer du PSG. Depuis l’arrivée de QSI, les propriétaires souhaitent devenir propriétaires du Parc des Princes, mais la mairie de Paris refuse net et ne semble pas du tout vouloir lâcher l’affaire. Ainsi, les Qataris pourraient décider d’aller s’installer ailleurs...

« Montigny sera toujours plus proche que tout autre site sur Paris ou ailleurs, aux alentours de Paris »

Plusieurs sites ont été évoqués ces dernières années et selon Le Parisien , cela pourrait bien être le cas de Montigny-le-Bretonneux, dans le département des Yvelines qui a l’avantage d’être proche du tout nouveau Campus PSG construit à Poissy. « Je ne suis pas du tout étonné que cette option soit sur la table » a déclaré Lorrain Merckert, le maire de la ville. « Montigny sera toujours plus proche que tout autre site sur Paris ou ailleurs, aux alentours de Paris ».

« Pour moi, c’est une option assez réaliste »