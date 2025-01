PSG : Un gros malaise enfin réglé ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature de Matvey Safonov. Dès son arrivée à Paris, le portier russe a affirmé qu'il n'était pas venu pour jouer le rôle de doublure. Interrogé ce dimanche soir, Gianluigi Donnarumma a lâché toutes ses vérités sur sa concurrence avec Matvey Safonov au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Alexandre Letellier, Sergio Rico et Keylor Navas ont tous quitté le PSG librement et gratuitement. Ayant perdu trois gardiens d'un seul coup l'été dernier, le club de la capitale s'est offert les services de Matvey Safonov. En effet, les hautes sphères du PSG ont signé un chèque d'environ 20M€ à Krasnodar pour boucler l'arrivée de l'international russe.

Donnarumma vit mieux la concurrence avec Safonov

Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Matvey Safonov a affirmé qu'il n'était pas venu au PSG pour se contenter d'un rôle de doublure. Et malheureusement pour Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a instauré une concurrence entre le Russe et lui, n'hésitant pas à laisser l'ancien de l'AC Milan sur le banc au coup d'envoi de certains matchs. Une situation que l'Italien a mal vécu.

«Je me sens très bien»

Interrogé en zone mixte après la victoire du PSG contre l'ASSE ce dimanche soir (2-1), Gianluigi Donnarumma a laissé entendre qu'il avait désormais réussi à accepter la concurrence avec Matvey Safonov. « La concurrence avec Matvey Safonov ? Je me sens très bien, je joue calmement, avec la tête tranquille, le coach décide et ça c’est la vérité. Avant le match, on regarde qui joue mais c’est tranquille. Je me sens très bien ici et après le coach décide », a confié le gardien de 25 ans.