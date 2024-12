PSG : Un entraîneur de Ligue 1 monte au créneau pour Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du PSG depuis maintenant près d’un an et demi, Luis Enrique fait actuellement l’objet de très nombreuses critiques. En effet, l’entraîneur espagnol est vivement pointé du doigt, notamment pour le jeu proposé par son équipe. Mais voilà que Luis Enrique peut compter sur différents soutiens, à commencer chez ses homologues en Ligue 1. C’est le cas de Pierre Sage.

Ce dimanche soir, en clôture de la 15ème journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OL. L’occasion parfaite pour Luis Enrique pour répondre à ses détracteurs ? Face aux résultats du club de la capitale et le jeu proposé, l’Espagnol subit de plus en plus de critiques. Mais voilà qu’en conférence de presse, Pierre Sage, entraîneur de l’OL, a volé à son secours.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup ? Evra dévoile un transfert manqué qui aurait pu bouleverser la scène footballistique ⚽️ https://t.co/d8E4ww978K — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

« Un côté injuste »

« Je pense que les critiques sont multiples, je n’ai pas trop envie de les analyser. Mais dans tous les cas, je pense qu’elles ont un côté injuste », a d’abord lâché Pierre Sage devant les journalistes pour défendre Luis Enrique face aux critiques.

« Je lui souhaite beaucoup de courage »

L’entraîneur de l’OL a ensuite poursuivi, confiant : « Quand on regarde les idées derrière les matchs de son équipe, on se rend compte qu’il y a une vraie idée collective et une intention de bien jouer au football. Maintenant, c’est un club dans lequel ce n’est pas évident d’œuvrer j’imagine, donc je lui souhaite beaucoup de courage. Mais je pense qu’il en a ».