PSG : «Stupide», il pousse un coup de gueule sur Luis Enrique

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a un rapport particulier avec les médias français. Après avoir eu plusieurs clashs avec Alexandre Ruiz, le coach espagnol a refusé d'expliquer sa tactique à Margot Dumont, affirmant qu'elle ne serait pas comprise. De surcroit, Luis Enrique a avoué qu'il était prêt à baisser son salaire pour ne plus avoir affaire à la presse. Interrogé sur le sujet, Rolland Courbis a poussé un coup de gueule.

Pour remplacer Christophe Galtier, remercié, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique. En effet, le coach espagnol a paraphé un contrat de deux saisons lors de son arrivée à l'été 2023.

«Son rapport avec les médias me dérange»

Depuis sa signature au PSG, Luis Enrique a une relation compliquée avec la presse française. En effet, l'ancien sélectionneur de l'Espagne a été au cœur de plusieurs polémiques avec des journalistes. D'une part, Luis Enrique a clashé Alexandre Ruiz à plusieurs reprises. D'autre part, le technicien du PSG a refusé de répondre à une question de Margot Dumont. « Si je peux vous expliquer mon idée tactique ? Non, je n’ai aucune intention d’expliquer ma tactique car vous ne la comprendriez pas. L’équipe a besoin de corriger beaucoup de choses. Mais je n’ai pas l’intention d’expliquer ça », avait répondu Luis Enrique. De surcroit, ce dernier a fait clairement savoir qu'il était prêt à baisser son salaire pour ne plus avoir affaire aux médias.

«Il pense que les personnes en face de lui sont stupides ?»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Rolland Courbis a pesté contre l'attitude de Luis Enrique vis-à-vis des médias. « Comprenez-vous les doutes autour de la méthode Luis Enrique ? Je le trouve toujours assez marrant. Dans certaines choses qu’il nous explique, je me pose quand même la question : il pense que les personnes en face de lui sont carrément stupides ? Son rapport avec les médias me dérange. Pour ce qui est du jeu, quand les joueurs évolueront à leur poste, quand on arrêtera de nous inventer que le n° 9 peut être Kang-in Lee, on pourra discuter… », a déclaré l'ancien coach de l'OM (juillet 1997 - novembre 1999).