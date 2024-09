PSG : Riolo se moque d’une star parisienne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur lundi soir avec l'équipe de France contre la Belgique, Ousmane Dembélé a rendu une belle copie sous la tunique tricolore dans ce match de Ligue des Nations. Et Daniel Riolo fustige malgré tout l'attaquant star du PSG sur son manque global d'efficacité sur toute une saison et n'hésite pas à se moquer de lui dans l'After Foot.

Interrogé au micro de TF1 lundi soir après la victoire convaincante de l'équipe de France contre la Belgique (2-0), Ousmane Dembélé a raconté son but inscrit en seconde période d'une superbe frappe du pied gauche : « Le but ? Il fait plaisir, surtout qu'on m'a dit de plus tirer. Je savais que j'allais avoir l'opportunité et c'est passé ce soir (lundi). On me dit que je suis trop généreux et que je cherche trop à faire la passe. J’ai décidé de tenter ma chance. Aujourd’hui, quand je dribble, un, deux (joueurs), je manque de fraîcheur sur ma frappe », a indiqué l'attaquant du PSG.

Dembélé, pas vraiment buteur...

En effet, même s'il reste un titulaire indiscutable en équipe de France ainsi qu'au PSG sur le flanc droit de l'attaque, Ousmane Dembélé n'est pas vraiment réputé pour sa finition devant le but. Loin de là : « Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance, d’être un peu plus personnel (...) à chaque entraînement, j’essaye de travailler ça. Sur les dribbles, j’en dribble un, deux, mais je manque de fraîcheur sur la frappe. Mon corps se lève un peu, c’est pour ça que souvent, je ne cadre pas quand je tire », précise l'attaquant tricolore, qui tente de s'améliorer au quotidien lors des séances d'entraînement au PSG.

Riolo ironise sur Dembélé

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport lundi soir après le match, Daniel Riolo s'est d'ailleurs moqué du numéro 10 du PSG sur ce but inscrit avec les Bleus : « Ousmane Dembélé ? Comme une fois tous les deux mois, il a fermé les yeux et c’est parti sous la barre. S’il ouvre les yeux, ça va en tribune, il vaut mieux qu’il ferme les yeux. La dernière fois qu’on l'a vu faire, c’était contre le Barça en mars. Tu fais le calcul, tu vois un peu sa fréquence de frappe sous la barre », lâche Riolo.