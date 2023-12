PSG : Riolo a tranché entre deux recrues du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a renouvelé son secteur offensif lors du dernier mercato estival, en recrutant notamment Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani afin de les mettre en concurrence à la pointe de l'attaque. Pourtant, selon Daniel Riolo, le buteur portugais devrait arriver en priorité dans l'esprit de Luis Enrique pour démarrer la prochain rencontre de Ligue des Champions.

Le PSG va jouer très gros le 13 décembre prochain en Ligue des Champions, sur la pelouse du Borussia Dortmund, puisqu'il devra gagner afin de valider sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Luis Enrique va donc s'employer à aligner l'équipe la plus compétitive possible, et devra notamment trancher au poste de buteur entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

PSG : La guerre est déclarée pour une star de l’équipe de France ! https://t.co/gXo1QsB87r pic.twitter.com/9PQ3bcHvXC — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

« On tous d'accord pour dire qu'on préfère Ramos »

Dans l'After Foot, sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo a affiché un point de vue tranché sur la question : « On arrive sur ce match capital avec beaucoup trop de questions et ça me fait peur. Et je ne suis pas sûr que les réponses soient difficiles à trouver. Pour Kolo Muani, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on préfère Ramos en neuf » , indique l'éditorialiste de RMC, avant de poursuivre sur les autres incertitudes du PSG.

« Ces questions-là me font craindre le pire »