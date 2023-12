Mbappé - PSG : Il propose une solution à Luis Enrique

Amadou Diawara

Depuis la dernière demi-heure de jeu face à Newcastle, Luis Enrique fait jouer Kylian Mbappé à la pointe de son attaque. Selon Jérôme Rothen, le coach du PSG doit continuer à placer son numéro 7 au centre de son attaque. A en croire l'ancien milieu gauche du PSG, Kylian Mbappé est plus à l'aise lorsqu'il part de l'axe.

Alors que le PSG était mené 0-1 face à Newcastle, Luis Enrique a décidé de changer ses plans. En effet, le coach parisien a fait sortir Randal Kolo Muani à la 62ème minute, et ce, pour le remplacer par Bradley Barcola. Ce dernier a donc pris le couloir gauche, occupé précédemment par Kylian Mbappé, qui s'est recentré. Et lors du duel face au Havre, Luis Enrique a placé directement son numéro 7 en pointe. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont donc restés sur le banc des remplaçants au coup d'envoi.

«Kylian Mbappé doit partir de l'axe»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Jérôme Rothen a conseillé à Luis Enrique de continuer à faire jouer Kylian Mbappé en tant qu'avant-centre. « Dans tous les cas, Kylian Mbappé doit partir de l'axe. Ensuite, il est libre de se balader à droite ou à gauche. Mais quand il est positionné à gauche, il a tendance à prendre la balle dans une position trop arrêtée. Il n'a pas alors l'influence qu'il pourrait avoir sur le jeu de son équipe » , a estimé l'ancien milieu gauche du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Il a plus de facilités à trouver les espaces»