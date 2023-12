PSG : Riolo dénonce un casse-tête pour Luis Enrique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fragilisé par ses différentes erreurs lors des derniers matchs du PSG, Gianluigi Donnarumma peut-il être mis sur la touche au profit d'Arnau Tenas qui a brillé dimanche contre Le Havre ? Daniel Riolo se veut plutôt mesuré à ce sujet, mais insiste néanmoins sur les performances très décevantes du gardien italien cette saison avec le PSG.

C'est un fait, Gianluigi Donnarumma ne vit pas la meilleure période de sa carrière actuellement au PSG. Le gardien italien reste sur trois erreurs majeures contre l'AS Monaco, Newcastle et Le Havre, où il a été expulsé après une sortie totalement ratée dimanche en championnat. Donnarumma ratera donc le prochain match contre le FC Nantes, et alors que sa jeune doublure Arnau Tenas a fait sensation après l'avoir remplacé, il existe désormais un débat pour savoir qui gardera les cages du PSG à Dortmund, le 13 décembre prochain, dans un choc capital pour le futur européen du club francilien.

« Donnarumma fait flipper »

Dans l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a livré un point de vue plutôt mesuré au sujet de la hiérarchie des gardiens du PSG : « Donnarumma va arriver sans match derrière lui. Oui, l’autre n’avait jamais joué, il a fait un bon match, c’était Le Havre, circonstances particulières, peut-être qu’il était en enflammade, il arrêtait même les buts avec son c*l… Réclamer immédiatement la titularisation de cet inconnu au détriment de Donnarumma, ça parait un peu abusé. Ce qui n’est pas abusé, c’est que Donnarumma fait flipper », indique Riolo.

« C’est difficile d’avoir peur de ton gardien »