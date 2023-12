«Il me rend fou», ils balancent cash sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, Kylian Mbappé impressionne ses coéquipiers, notamment en équipe de France. Mais au sein de la sélection, le joueur de 24 ans provoque l'hilarité de certains, notamment lors des interviews. Adrien Rabiot et Kingsley Coman ont évoqué le comportement de la star parisienne sur et en dehors du terrain, le tout avec le sourire.

Kylian Mbappé s'affirme comme le leader de l'équipe de France et plus généralement comme le visage du football tricolore. Son avenir au PSG agite la rubrique mercato que ce soit dans l'hexagone ou à l'étranger, où chaque geste, chaque sortie est commentée. Mais Mbappé fait surtout parler de lui pour ses prestations sur le terrain. Récemment, il a franchi le cap des 300 buts en carrière, à seulement 24 ans.

PSG : Luis Enrique a enterré la polémique Mbappé https://t.co/pXsR5Nr0XV pic.twitter.com/9N3mz7JFgg — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

« Il a un petit moteur de McLaren »

Ses coéquipiers en équipe de France sont admiratifs. Joueur du Bayern Munich, Kingsley Coman est impressionné par sa vitesse, et ses qualités de percussion. « Mbappé me rend fou quand il accélère. Je fais partie des joueurs qui ont une grosse accélération. Mais voilà, il a une accélération on va dire à deux étapes, comme un turbo. Quand tu conduis une voiture de sport, tu as la première accélération, après, il y a le turbo qui tape dedans et qui te remet un petit coup. Lui, c’est pareil. Il a un petit moteur de McLaren » a confié l'ailier tricolore lors d'un entretien au média Le Carré.

« Il m’énerve quand il change de voix pendant les interviews »