PSG : Privé de Verratti, Galtier annonce une grande nouvelle

Publié le 30 septembre 2022 à 15h10 par Amadou Diawara

Privé de Renato Sanches depuis le 6 septembre, Christophe Galtier peut se réjouir de l'avoir à disposition pour la réception de l'OGC Nice ce dimanche soir. En effet, le coach du PSG a inscrit le nom de l'international portugais dans son groupe pour ce choc face à son ancien club en Ligue 1. En revanche, Marco Verratti, suspendu, est bien absent.

Depuis le début de la saison, Christophe Galtier a pu compter sur sa paire Verratti-Vitinha au milieu de terrain. En effet, les deux hommes font preuve d'une grande complémentarité dans l'entrejeu du PSG. Mais alors que Marco Verratti est suspendu pour la réception de l'OGC Nice ce dimanche soir, le technicien parisien va devoir se tourner vers un autre joueur.

Renato Sanches de retour dans le groupe du PSG

Et heureusement pour Christophe Galtier, Renato Sanches est de retour de blessure. Absent depuis le 6 septembre, l'international portugais retrouve le groupe du PSG après plusieurs semaines d'absence. Et le timing est parfait vu que Marco Verratti ne peut pas honorer sa place. Reste à savoir si Christophe Galtier relancera tout de suite Renato Sanches ou s'il préférera titulariser Fabian Ruiz.

Le groupe du PSG

Gardiens : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma et Sergio Rico

Défenseurs : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Nordi Mukiele et El Chadaille Bitshiabu

Milieux : Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Kylian Mbappé, Neymar Jr, Pablo Sarabia, Lionel Messi et Hugo Ekitike