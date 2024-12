PSG : Première frayeur pour Luis Enrique ?

Axel Cornic

S’il n’a jamais vraiment fait l’unanimité depuis son arrivée au paris Saint-Germain, Luis Enrique a toujours pu compter sur les résultats de son équipe pour imposer ses choix et sa vision du football. Sauf que depuis quelques temps les choses vont beaucoup moins bien et forcément, le technicien espagnol se retrouve sous le feu des critiques.

Reconnu comme l’un des meilleurs entraineurs de la planète, Luis Enrique rencontrerait des sérieux problèmes au PSG. Car l’Espagnol n’aurait plus le soutien total de son vestiaire, avec une confiance qui aurait commencé à se fissurer depuis le début de la saison, notamment avec des choix pas toujours compris par ses joueurs.

Luis Enrique pointé du doigt

La crise semble s’être intensifiée avec les mauvais résultats des derniers jours, en Ligue des Champions comme en Ligue 1. Plusieurs médias assurent en effet que Luis Enrique serait plus isolé que jamais et une source interne au vestiaire, a même assuré à L’Equipe que son management agacerait de plus en plus de joueurs.

Il ne serait pas insensible aux critiques

Une situation qui n’aurait pas laissé insensible le principal intéressé. D’après les informations de RMC Sport, tout ce qui a pu se dire ces derniers jours à son sujet serait arrivé aux oreilles de Luis Enrique, qui aurait décidé de lâcher un peu prise et adopter une posture moins rigide. Reste à voir si cela suffira à changer les choses...