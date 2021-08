Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Gianluigi Donnarumma s’enflamme !

Publié le 22 août 2021 à 23h45 par H.G.

Alors qu’il a l’occasion de côtoyer les stars du PSG à l’entraînement, Gianluigi Donnarumma ne cache pas être bluffé par leur qualité.

« Kylian Mbappé est un grand joueur. L’avoir dans l’équipe, c’est exceptionnel », a confié Gianluigi Donnarumma dans un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir au sujet de l’international français de 22 ans. Seulement voilà, le numéro 7 du PSG n’est pas le seul joueur que le portier italien a l’occasion de côtoyer à l’entrainement avec le club de la capitale. Effectivement, l’ancien gardien de l’AC Milan arrivé librement cet été travaille aussi au quotidien avec Leo Messi et Neymar. Et il ne le cache pas : le niveau des entraînements avec ces trois là est particulièrement élevé.

« Des joueurs d’un niveau incroyable »