PSG : Meilleur qu’Achraf Hakimi ? Benjamin Pavard s’explique !

Publié le 18 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Après ses derniers propos concernant Achraf Hakimi, Benjamin Pavard a tenu à mettre les choses au point.

Où se considère aujourd’hui Benjamin Pavard dans la hiérarchie des latéraux droits ? Il y a quelques semaines, le joueur du Bayern Munich s’était prononcé sur la question, livrant alors une réponse qui n’avait pas manqué de faire réagir. Ainsi, Pavard s’était notamment placé au-dessus d’Achraf Hakimi et Trent Alexander-Arnold… sur le plan défensif : « En principe, on demande à un défenseur de bien défendre. Aujourd'hui, le latéral c'est aussi apporter offensivement. C'est sûr que sur le papier, Pavard c'est peut-être moins sexy que Hakimi ou Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet ».

« Je suis un joueur plus défensif qu'eux donc… »