PSG : Mbappé plombe un recrutement à 160M€

Alexis Brunet

Dernièrement, Luis Enrique a décidé de titulariser Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Le coach parisien a donc choisi de se passer des services de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, pourtant recrutés pour occuper ce poste-là. Une décision que ne comprend absolument pas Daniel Riolo, qui s'interroge donc sur le recrutement des deux attaquants, qui a coûté environ 160M€ au PSG.

Le PSG a bien préparé son rendez-vous de mercredi face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. Sans briller, le club de la capitale s'est imposé 2-1 face au FC Nantes. Les buteurs côté parisien se nomment Bradley Barcola, et Randal Kolo Muani. Le deuxième cité pourrait d'ailleurs être titulaire face aux Allemands.

Mbappé aligné en pointe

Face au FC Nantes, et contre Le Havre, Luis Enrique avait décidé d'aligner Kylian Mbappé en pointe. Contre les joueurs de Jocelyn Gourvennec, le champion du monde 2018 n'a pas réussi à trouver la faille. Habitué à évoluer sur le côté gauche de l'attaque parisienne, le Français n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions, à part en début de match, mais il avait alors perdu son face à face contre Alban Lafont.

«Gonçalo Ramos c’est terminé ?»