PSG : Mbappé hallucine avant son transfert

La rédaction

Kylian Mbappé, la jeune star du Paris Saint-Germain, a atteint la barre des 300 matchs sous le maillot du PSG. Loin d'être simplement un chiffre, cette étape souligne l'impact immense qu'a eu le prodige français depuis ses débuts avec le club de la capitale. D’ailleurs le natif de Bondy s’est vu remettre une médaille en or de la part de son club.

« Sept ans plus tard... 300 matchs. Wow », a posté Kylian Mbappé sur son compte Instagram . Malgré les succès et les souvenirs inoubliables apportés au PSG, le départ imminent de Mbappé suscite des sentiments mitigés chez les supporters parisiens. On le sait, le Français va quitter le Paris-Saint-Germain à la fin de son contrat le 30 juin. D'après Le 10 Sport, il va signer au Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation.

Real Madrid : Mbappé arrive, Zidane s’incline devant son successeur ! https://t.co/1p6A4L8E1x pic.twitter.com/oqJmm7JubZ — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Mbappé, prochain catalyseur du Real Madrid ?

Ce passage à Madrid représente un nouveau chapitre excitant dans sa carrière déjà illustre. Le Real Madrid offre une opportunité unique de rejoindre les rangs des plus grands joueurs de l'histoire, et le français pourrait être le catalyseur de la prochaine ère de succès pour le club espagnol. Alors que la fin de son séjour au PSG se profile à l'horizon, Mbappé laisse derrière lui un héritage indélébile et des souvenirs qui resteront gravés dans l'histoire du club.

Mbappé est loin du record de Marquinhos et de Pilorget

Malgré ses excellentes performances, Kylian Mbappé ne pourra pas rattraper Marquinhos et Jean-Marc Pilorget en terme de matchs joués (435) sous les couleurs du PSG. En revanche, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Barcelone, il aura l’occasion de rentrer dans le Top 10 de ce classement, égalant Edinson Cavani avec 301 matchs disputés.