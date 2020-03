Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau pour Neymar !

Publié le 12 mars 2020 à 17h15 par A.M.

Auteur de l'ouverture du score contre le Borussia Dortmund mercredi soir (2-0), Neymar aurait marqué à l'aller et au retour lors de ce huitième de finale. Pierre Ménès ne manque donc pas de souligner l'investissement du Brésilien.

Pour la première fois depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar a pu disputer les deux matches des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et cela s'est ressenti. Buteur à l'aller (1-2) comme au retour (2-0), le Brésilien aura été l'un des grands artisans de la qualification du PSG pour les quarts de finale aux dépens du Borussia Dortmund. Au delà de ses buts, le numéro 10 a impressionné par son énergie et ses replis défensifs. Une preuve d'implication comme le souligne Pierre Ménès.

«On a tellement dit qu’il n’était qu’un mercenaire de passage…»