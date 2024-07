PSG : Luis Enrique se fait tacler par son propre joueur ?

Alexis Brunet

La saison dernière, Vitinha a rayonné au sein du milieu du PSG. Ce n’est pas le cas de tous ses partenaires, à commencer par Fabian Ruiz. L’Espagnol a eu du mal avec Paris, au point de devenir parfois le bouc émissaire des supporters du club de la capitale. Mais avec sa sélection, le milieu de terrain brille et il a expliqué pourquoi, en envoyant un petit tacle subtil à Luis Enrique au passage.

Dimanche soir, l’Espagne s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro. Confrontés à la Géorgie, les partenaires de Nico Williams ne sont pas tombés dans le piège des hommes de Willy Sagnol et ils se sont imposés 4-1. Une rencontre au cours de laquelle Fabian Ruiz a encore une fois brillé, puisqu’il a inscrit un but et a délivré une passe décisive. Les Espagnols affronteront l’Allemagne au tour suivant.

Fabian Ruiz ne fait pas l’unanimité au PSG

Si Fabian Ruiz rayonne avec l’Espagne, ce n’est pas forcément le cas avec le PSG. Le milieu de terrain a eu du mal cette saison avec le club de la capitale, même si Luis Enrique lui a souvent fait confiance. En 35 matches toutes compétitions confondues avec Paris cette saison, l’ancien Napolitain a trouvé le chemin des filets à trois reprises et a donné sept passes décisives.

Ruiz explique sa métamorphose et tacle subtilement Luis Enrique