En pleine crise, une star du PSG vide son sac !

Nouvelle désillusion pour l'Italie. La Squadra Azzura ne passera pas le cap des huitièmes de finale de cet Euro, éliminée par la Suisse ce samedi (2-0). Capitaine de cette équipe, Gianluigi Donnarumma a publié un long message sur les réseaux sociaux ce dimanche pour présenter ses excuses et s'adresser aux supporters transalpins.

Donnarumma fait son mea-culpa

« Merci pour tout votre soutien ! Nous sommes attristés et bien conscients que la performance de l'équipe n'a pas été à la hauteur de vos attentes et de notre potentiel, et j'en assume la grande responsabilité. Vous avez apporté tout votre soutien et votre passion, et je vous assure que chaque joueur a ressenti votre présence et votre soutien sur le terrain. Cette défaite est une leçon très forte pour toute l’équipe et nous sommes prêts à en profiter pour grandir et progresser ensemble » a lâché Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma veut relever la tête