PSG : Luis Enrique confirme une menace !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en tout début de mercato estival, le gardien russe Matvey Safonov avait clairement indiqué qu'il venait pour menacer Gianluigi Donnarumma et que personne ne lui avait indiqué qu'il serait numéro 2 derrière l'Italien. D'ailleurs, interrogé jeudi en conférence de presse, Luis Enrique a confirmé cette menace pour Donnarumma au PSG.

Avec les départs de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier qui sont tous arrivés en fin de contrat à l'issue de la saison dernière, le PSG se devrait d'attirer du sang neuf au poste de gardien pour amener une nouvelle concurrence à Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. C'est donc l'international russe Matvey Safonov (25 ans) qui est arrivé en provenance de Krasnodar pour 20M€ cet été, et la nouvelle recrue du PSG a rapidement joué carte sur table avec Donnarumma.

Mercato - PSG : Rebondissement pour cette recrue à 20M€ ! https://t.co/IBKfR5CrIi pic.twitter.com/dkv3qu2zbP — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

« Je vais me battre avec lui »

Dans un entretien accordé fin juin au média russe Nobel, Safonov a clairement affiché ses intentions de déloger Gianluigi Donnarumma de son statut de titulaire indiscutable au PSG : « Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même si on m'avait dit que j'étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. Si on me met en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un... Je vais me battre avec lui en permanence (…) J'ai toujours été numéro un jusqu'à présent. Je ne peux pas être remplaçant », a confié le portier russe.

Luis Enrique confirme la révolution au PSG ?

Et de son côté, interrogé jeudi en conférence de presse, Luis Enrique semble avoir validé ces propos de Safonov en expliquant que la hiérarchie des gardiens pouvait être bouleversée à tout moment au PSG : « Je ne dis jamais à personne qu'il serait numéro 1, 2 ou 3. Je veux voir mes joueurs en compétition, à l'entraînement et il faut qu'ils soient prêts quand je les appelle. Je veux que tous mes joueurs soient prêts quand je fais appel à eux », a clairement indiqué l'entraîneur du PSG. Le message est passé, Donnarumma est donc potentiellement menacé...