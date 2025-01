PSG : Luis Enrique annonce un rendez-vous capital !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG est venu à bout du RC Lens grâce à des réalisations de Bradley Barcola et de Fabian Ruiz. Après la rencontre, Luis Enrique a tenu à féliciter ses joueurs, mais le coach parisien a aussi eu un petit mot sur le choc à venir contre Manchester City au Parc des Princes. L’Espagnol s’attend à un gros match contre les hommes de Pep Guardiola.

Après la Coupe de France mercredi, le PSG retrouvait le chemin de la Ligue 1 ce samedi. Les partenaires de Willian Pacho se rendaient dans le nord de la France pour y affronter le RC Lens et cela fut assez compliqué. Ce sont d’ailleurs les joueurs de Will Still qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Mbala N’Zola, mais Fabian Ruiz et Bradley Barcola ont par la suite permis au club de la capitale d’empocher les trois points (1-2).

Luis Enrique promet du lourd pour le choc contre Manchester City

Après la rencontre, Luis Enrique a été interrogé au micro de beIN SPORTS sur la prestation du RC Lens. Le technicien du PSG s’est montré élogieux envers les Sang et Or tout en parlant du match capital qui attend le club de la capitale mercredi, contre Manchester City au Parc des princes. « C’était difficile, compliqué, face à un bel adversaire. Ils ont du caractère et c’était compliqué. On s’est pris un but, mais on a été suffisamment efficace. L’importance du prochain match n’a pas affecté l’équipe, mais c’est mieux d’arriver avec une victoire. On a joué contre une équipe qui défendait bien, mais nous avons profité des petits espaces. On a retourné la situation contre un bel adversaire. Pep Guardiola ? Son idée du football est merveilleuse, la mienne aussi. Le Parc des Princes nous attend. »

Kvaratskhelia ne sera pas de la partie

Le PSG aura grand besoin de s’imposer face à Manchester City mercredi, mais pour cela il ne pourra pas compter sur sa nouvelle recrue Khvicha Kvaratskhelia. En effet, le Géorgien ne pourra pas disputer le match contre les Skyblues ainsi que celui contre Stuttgart la semaine d’après. L’ancien Napolitain pourra toutefois disputer les rencontres de C1 à élimination directe, si le champion de France arrive à se qualifier pour cette phase.