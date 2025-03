PSG - Liverpool : La sortie qui va ravir Luis Enrique !

Axel Cornic

Après avoir perdu lors du match aller (0-1), le Paris Saint-Germain va devoir inverser la tendance face à Liverpool pour passer le stade des 8e de finale de Ligue des Champions. Mais du côté de Anfield, on ne semble pas serein avant ce choc, avec Arne Slot qui reconnait que ça ne va pas être simple d’écarter Luis Enrique et ses hommes.

Les grands rendez-vous européens sont de retour ! Le PSG de Luis Enrique va se déplacer sur la pelouse d’Anfield ce mardi, pour essayer de remonter le retard pris lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions. Une affiche qui ferait saliver n’importe quel amateur de football et qui promet d’être explosive.

« Ce sont deux des meilleures équipes d'Europe »

Lors de la conférence de presse de ce lundi, Luis Enrique a fait monter la pression en annonçant un choc entre deux des meilleures équipes de cette Ligue des Champions. « Je pense que mardi on va voir un match entre deux des meilleures équipes d'Europe, celle qui gagnera pourra aller au bout. On va voir deux équipes aux styles différents mais ce sont deux des meilleures équipes d'Europe » a déclaré le coach du PSG.

« Je suis d'accord avec Luis Enrique »

Et du côté de Liverpool, on semble être sur la même longueur d’ondes ! « Après ce match, il y aura encore un long chemin vers la finale. On connaît notre tableau, avec de très bonnes équipes. Mais je suis d'accord avec Luis Enrique que nos deux équipes font partie des rares qui peuvent aller au bout » a confié de son côté Arne Slot. « Je pense que le PSG a été à ce niveau de la compétition chaque année depuis longtemps. C'est une équipe qui a l'habitude d'aller plus loin donc je ne dirai pas qu'ils n'ont rien à perdre ».