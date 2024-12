PSG : L’incroyable réponse aux menaces d’Al-Khelaïfi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est un personnage très critiqué. Et il n’y a pas qu’en France qu’il subit les foudres des observateurs. En effet, en Espagne également, on n’est pas tendu avec le boss parisien. C’est notamment le cas de Tomas Roncero qui n’a clairement pas peur de possibles représailles.

Depuis 2011 et la prise de pouvoir de QSI, Nasser Al-Khelaïfi est le président du PSG. D’abord très apprécié, il ne fait aujourd’hui plus du tout l’unanimité. Une défiance qui s’étend même maintenant au-delà des frontières de la France. Alors qu’on a pu voir des banderoles contre Al-Khelaïfi dans le stade du Bayern Munich, en Espagne aussi on est critique à l’égard du président du PSG.

« Est-ce que je vais avoir peur d’un perdant ? »

Journaliste espagnol, Tomas Roncero fait partie des détracteurs de Nasser Al-Khelaïfi de l’autre côté des Pyrénées. Et il n’a peur de rien, pas même des représailles du président du PSG comme il l’a confié au podcast Nude Project : « C’est un multimillionnaire et c’est un perdant. Ils me disent : “Fais attention, Al-Khelaïfi a beaucoup de pouvoir”. Et je dis : “C’est un perdant. Est-ce que je vais avoir peur d’un perdant ?” ».

« Tu ne te rends pas compte du mal que cet homme a fait à ce club »

Parmi les autres détracteurs de Nasser Al-Khelaïfi, on retrouve également Daniel Riolo. Récemment, il expliquait encore sur le président du PSG : « Tu ne te rends pas compte du mal que cet homme a fait à ce club. Pour les gens comme moi, tu ne te rends pas compte le mal que cet homme-là nous a fait. C’est une souffrance incroyable ».