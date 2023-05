PSG : L'incroyable promesse de Mbappé

Jean de Teyssière

Star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Kylian Mbappé a souvent été sensible aux autres sports. On l'a par exemple vu dans les gradins de Roland-Garros ou encore au Grand Prix de Monaco. Nouvel exemple : Mbappé va suivre le premier combat de Cédric Doumbé en Professionnal Fighters League (PFL) le 23 juin prochain. Quitte à devoir se lever à 5h du matin.

C'est une date attendue par beaucoup de fans d'arts martiaux : le premier combat de Cédric Doumbé en PFL. Il sera opposé au Jordanien Jarrah Hussein Al-Silawi le 23 juin prochain à Atlanta. Et que Cédric Doumbé se rassure, il sera suivi par un fan assez prestigieux venant du PSG.

UFC ou PFL ? Doumbé a choisi

Le choix de Cédric Doumbé concernant l'organisation dans laquelle il allait disputer des combats a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Mais les fans du franco-camerounais pourront se consoler et enfin suivre le début de ses exploits en PFL. Face au « Lion jordanien », Jarrah Hussein Al-Silawi, 18 victoires et 5 défaites au compteur, Doumbé pourra se frotter à sa nouvelle organisation, avant le début du tournoi à 1M$.

« Je me lèverai à 5 heures du mat pour toi »