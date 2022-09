Foot - PSG

Les vérités de la ministre des Sports sur la polémique Galtier

Publié le 15 septembre 2022 à 22h10 par Pierrick Levallet

Avant la rencontre face à la Juventus, Christophe Galtier avait scandalisé la France entière après sa réponse concernant une question sur les déplacements peu écologiques du PSG. La ministre des Sports était alors intervenue, adressant un petit tacle à l’entraîneur parisien. Et cette dernière a tenu à justifier son irruption dans la polémique.

Avant l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions, Christophe Galtier a suscité la polémique après des propos tenus concernant une question sur les déplacements peu écologiques du club de la capitale. La réponse de l’entraîneur parisien n’a pas vraiment plu et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a très rapidement réagi sur son compte Twitter. « M. Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? » avait-elle alors lancé à Christophe Galtier.

«Je ne l’ai pas reconnu»

Et dans un entretien accordé au Parisien , Amélie Oudéa-Castéra a tenu à justifier sa réaction. « Pourquoi cette réaction ? J’ai été surprise. Christophe Galtier avait été très médiatisé lors de son départ de l’OGC Nice vers le PSG, j’ai toujours été frappé par la finesse de ses propos. Je trouvais qu’il avait énormément de toucher de balle dans ses déclarations, une empathie qui pour moi se distinguait. Quand j’ai écouté ses déclarations en conférence de presse, je ne l’ai pas reconnu » a-t-elle expliqué.

«Il était important que très vite il rectifie le tir»