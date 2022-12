PSG : Le top 5 des joueurs les plus fidèles

La rédaction

Mercredi, le PSG a annoncé la prolongation du contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026. Après plus de dix ans à Paris, le milieu italien fait donc partie des plus fidèles au club. Alors que Jean-Marc Pilorget est actuellement le joueur qui est resté le plus longtemps à Paris, retour sur les cinq joueurs les plus fidèles au Paris Saint-Germain

Jean-Marc Pilorget : 13 ans

Arrivé au PSG en 1975, Jean-Marc Pilorget aura porté le maillot parisien pendant 13 ans de 1975 à 1987 puis de 1988 à 1989. Le défenseur français a par ailleurs joué 435 matchs avec le Paris Saint-Germain. Avec le club de la capitale, Pilorget a notamment remporté 1 Division 1 en 1986 et 2 Coupe du France en 1982 et 1983.

Francis Llacer : 11 ans

Formé au club, Francis Llacer a été lancé en 1989, et restera 11 années avec le PSG entre 1989 et 1999, mais sera prêté entre deux à Strasbourg entre 1996 et 1997. Après son départ en 1999, Llacer retournera au Paris Saint-Germain en 2001, jusqu’en 2003 pour ensuite mettre un terme à sa carrière. Avec le club de la capitale, le latéral droit aura remporté 1 Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, 1 Division 1, 3 Coupe de France, 2 Coupe de la Ligue et 1 Trophée des Champions. Au total, il aura porté la tunique parisienne 248 fois.

Thierry Morin : 11 ans

Lancé en 1975 comme Jean-Marc Pilorget, Thierry Morin sera quant à lui resté 11 années au PSG entre 1975 et 1986. Le défenseur français a par ailleurs disputé 174 rencontres sous le maillot parisien. Comme Pilorget, Morin a remporté 1 Division 1 ainsi que 2 Coupe de France.

Franck Tanasi : 11 ans

Lancé en 1977, Franck Tanasi sera resté 11 années au PSG entre 1977 et 1979, où ces deux premières saisons ont été très difficile avant d’être prêté à deux reprises. De retour de prêt en 1982, le latéral gauche deviendra un élément beaucoup plus important au Paris Saint-Germain jusqu’en 1991. Avec 254 matchs sous le maillot parisien, Franck Tanasi remportera 1 division, ainsi que 2 Coupe de France.

Marco Verratti : 10 ans

Arrivé en 2012, Marco Verratti s’est très vite imposé comme un titulaire indiscutable dans le milieu parisien. Mercredi, il a par ailleurs disputé son 399 match sous le maillot du PSG et pourrait passer la barre des 400 lors du prochain match. En prolongeant jusqu’en 2026, Verratti pourrait même devenir le joueur le plus fidèle du club parisien, lui qui n’a jamais caché son envie de vouloir finir sa carrière à Paris. Pour l'instant, il a remporté 8 Ligue 1, 6 Coupe de France et Coupe de la Ligue et 9 Trophée des Champions.