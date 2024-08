PSG : Le nouveau «leader» est validé par tout le monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé il y a deux ans au PSG, Vitinha avait déjà attiré l'œil par ses performances au FC Porto. Un peu dans l'ombre, il s'est construit une belle image de leader au milieu de terrain à Paris après une adaptation un peu difficile. Le Portugais est devenu un maillon fort dans le jeu et auprès de ses coéquipiers. Très apprécié de tous, il entame cette nouvelle saison de Ligue 1 comme le cadre de cette équipe.

Avec déjà quasiment 100 matches au compteur en deux saisons avec le PSG, Vitinha a réussi à prendre confiance pour devenir le leader de l'équipe. Le Portugais de 24 ans est très apprécié de tous, aussi bien par les supporters qu'en interne. Luis Enrique a fait de lui sa pièce maîtresse, une mission qu'il semble remplir à la perfection. Plusieurs joueurs qui ont eu la chance de le côtoyer racontent.

Un gros travailleur

Si Vitinha a réussi à obtenir ce statut aujourd'hui, c'est aussi dû à la quantité de travail fournie surtout depuis ces derniers mois. « Viti est un gros professionnel, il a beaucoup travaillé, il reste à la fin des entraînements pour frapper. Son évolution est due à son travail, à son QI football, c'est un leader technique, il comprend vite ce qu'il se passe sur le terrain » confie par exemple Alexandre Letellier, gardien au PSG, pour L'Equipe.

Luis Enrique lui fait confiance

Peut-être un peu jeune au moment de son arrivée à Paris, Vitinha a mûri et semble prêt à endosser ce costume de leader. Quand Kylian Mbappé était encore là, c'est lui qui recevait la lumière. A lui maintenant de prouver qu'il a les armes pour continuer à superviser le jeu. « Il a pris confiance, il a pris conscience aussi qu'il était capable d'évoluer au plus haut niveau. Le coach l'a compris et il lui donne une grande confiance. Il a totalement raison » poursuit Layvin Kurzawa pour le quotidien sportif français.