PSG : Le coup de gueule de Christophe Galtier en privé

Publié le 13 novembre 2022 à 14h10

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été au PSG, Christophe Galtier a vécu des débuts mouvementés, marqués par plusieurs polémiques, notamment celle qui a fait suite à sa boutade sur le char à voile. Une sortie, qui avait fait les gros titres, au grand dam du technicien. En privé, il n'aurait pas caché son agacement après avoir été interpellé pendant plusieurs semaines par les journalistes.

Entraîneur du PSG depuis juillet dernier, Christophe Galtier a pris conscience que le moindre grain de sable pouvait prendre d'énormes proportions à Paris. Le technicien l'a appris à ses dépens après l'épisode du déplacement en char à voile.

Christophe Galtier s'agace en privé

Après cette boutade, Christophe Galtier a fait la UNE de l'actualité et à même fait réagir au sein de l'Assemblée Nationale. Cette sortie avait monopolisé l'actualité du PSG, au grand dam de l'entraîneur. Selon Goal , Galtier n'aurait pas caché son agacement en privé ces dernières semaines, lui qui souhaite mettre l'accent sur le jeu et le terrain.

« Vous ne parlez jamais football »