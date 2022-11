Foot - PSG

PSG : Neymar impliqué dans une nouvelle polémique au Brésil, il lâche ses vérités

A quelques jours du début de la Coupe du monde, Neymar est au cœur d’une nouvelle polémique. En effet, l’attaquant du PSG aurait demandé à Tite, le sélectionneur du Brésil, de ne pas convoquer Gabigol… l’ex compagnon de sa sœur. Une rumeur démentie très rapidement par la star parisienne.

Depuis son transfert pour 222M€ au PSG en 2017, Neymar en a vu de toutes les couleurs. Cette saison, sous les ordres de Christophe Galtier, l’international brésilien réussit sûrement son meilleur début d’exercice. Ultra décisif, Neymar a retrouvé ses jambes et n’a pas été blessé une seule fois. Une aubaine pour le Brésil, l’un des favoris pour la Coupe du monde au Qatar qui débute dans moins de dix jours. Quatre ans après une élimination dans l’anonymat en quart de finale, Neymar veut briller et remporter son premier Mondial.

Neymar responsable de l’absence de Gabigol ?

Mais comme toujours pour Neymar, il est difficile de commencer une telle compétition sans polémique. D’après les informations de plusieurs médias brésiliens dont Portal em Off, l’attaquant du PSG aurait demandé à Tite, son sélectionneur, de ne pas convoquer Gabriel Barbosa. En effet, Gabigol est l’ex compagnon de la sœur de Neymar et depuis leur séparation, les relations entre les deux internationaux seraient difficiles.

« Je serais le premier à dire à Tite de l’appeler »