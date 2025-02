PSG : «Le coach voulait l’embrouiller», il dévoile la raison

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Désiré Doué fait aujourd’hui le bonheur du PSG. Après des débuts difficiles, il fait enfin parler son talent et montre toutes ses facultés techniques. Celles-ci peuvent d’ailleurs rappeler à certains ce qu’on pouvait voir avec Neymar. Doué n’hésite donc pas à dribbler, mais voilà que par le passé, ça lui a valu quelques déconvenues.

Le nouveau Neymar est-il au PSG ? En 2023, le club de la capitale s’est séparé du Brésilien, vendu à Al-Hilal en Arabie saoudite. L’été dernier, c’est Désiré Doué qui a été recruté par Paris. Pour s’offrir le phénomène français, le PSG n’a pas hésité à débourser 50M€ pour le faire venir en provenance de Rennes. Doué marche ainsi dans les traces de son idole, Neymar, lui qu’il affectionne particulièrement pour ses gestes techniques.

« C’était Neymar, Neymar, Neymar »

« Quand on était petits, c’était Neymar, Neymar, Neymar. En réserve, on avait une télé dans la salle et avant d’aller à l’entraînement, ça mettait des skills. Lui, il aimait bien mettre Neymar. Dès qu’il y avait Neymar, il regardait. Il a toujours aimé toucher le ballon, toujours aimé reproduire les gestes, comme Neymar. Pas qu’il ait essayé de le copier, mais il s’en est inspiré », a raconté Winston André, ancien coéquipier de Désiré Doué à Rennes, pour 20 Minutes.

« Le coach voulait l’embrouiller parce qu’il lui avait dit de faire la passe juste avant »

A la manière de Neymar, Désiré Doué n’hésite pas à dribbler. Au risque de se faire remonter les bretelles par son entraîneur. C’est ce qu’a révélé également Winston André : « On était tous les deux montés du groupe U19 vers la réserve et sur un match de prépa, il reçoit des ballons sur le côté. Dèz, un peu fou, il essaie de dribbler un, deux joueurs, il perd la balle. La deuxième fois, ça revient, il essaie de dribbler, il reperd la balle. Le coach et les joueurs commencent à lui dire de jouer simple, d’arrêter de foncer. Le ballon d’après, il repart quand même en dribbles, passe trois joueurs et va marquer. Le coach, il voulait l’embrouiller parce qu’il lui avait dit de faire la passe juste avant. Mais Désiré était tellement dans son truc, tellement sûr de lui, il savait que ça allait passer ».