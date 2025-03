PSG : La polémique qui choque l’Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG s’est incliné de façon totalement incompréhensible contre Liverpool après avoir survolé la rencontre (0-1). Et un fait de jeu fait grandement parler. En effet, en première période, la VAR a décidé de ne pas revenir sur la décision de l’arbitre de ne pas exclure Ibrahima Konaté. En Angleterre, cette décision a choqué les principaux consultants.

Battu par Liverpool de façon assez hallucinante (0-1) après avoir survolé la rencontre, le PSG est tombé sur un Alisson des très grands soirs. Mais un autre homme a changé la physionomie du match à savoir l'arbitre de la rencontre Davide Massa. A la 25e minute, Bradley Barcola part seul au but et Ibrahima Konaté l'écarte du bras. L'arbitre italien ne bronche pas et la VAR ne le déjugera pas. L'action commise à l'entrée de la surface aurait pu entraîner un carton rouge pour le défenseur français. Rio Ferdinand ne comprend donc pas cette décision.

La faute de Konaté ne passe pas

« C'est une faute. La poussée est dans le dos, c'est donc une faute. Si ce n'est pas un carton rouge, je serai étonné. Je n'arrive pas à croire que Liverpool ait eu autant de chance. Si Barcola et Konaté étaient au coude à coude, je comprendrais. Mais Konaté lui donne un coup dans le dos, entre les omoplates », assure l’ancien défenseur de Manchester United au micro de TNT Sports.

«Konaté est très chanceux et Liverpool est très chanceux»

De son côté, Paul Merson, légende d’Arsenal, partage également cet avis et estime qu’Ibrahima Konaté aurait du être exclu. « Le ballon passe par-dessus, Barcola se retrouve devant Konaté. Il est devant lui, juste à l'extérieur de la surface. Konaté arrive, le charge et le pousse. Il le pousse dans le dos, ce n'est pas un penalty, mais c'est un carton rouge. La décision est incroyable, Konaté est très chanceux et Liverpool est très chanceux. C'est définitivement une faute, n'importe où sur le terrain c'est une faute et pour moi c'est très chanceux », constate-t-il pour Sky Sports.