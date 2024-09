PSG : Ils annoncent du lourd sans Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Kylian Mbappé a refusé toutes les offres de prolongation afin de réaliser son rêver de signer au Real Madrid. Le club parisien a donc été contraint de se reconstruire sans sa star, et beaucoup s'accordent à dire que le PSG sera finalement meilleur cette saison sans Mbappé. C'est notamment le cas de Bradley Barcola et Julien Stéphan.

Le PSG parviendra-t-il à être aussi compétitif dans les années à venir sans Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale ? La question revient en boucle depuis l'annonce de son départ libre en direction du Real Madrid cet été, d'autant que la direction du PSG a décidé de ne pas recruter de nouveau buteur durant le mercato estival pour remplacer numériquement Mbappé. Mais aux yeux de beaucoup, ce n'est absolument pas un problème...

Stéphan annonce du lourd au PSG

Interrogé en conférence de presse vendredi soir après la défaite du Stade Rennais contre le PSG (3-1), Julien Stéphan a dressé un constat très clair sur cette équipe dans sa version sans Mbappé : « Le PSG meilleur que l'an passé? Oui, mais c'est encore tôt pour comparer. Ils sont forts individuellement dans les duels, ils ont arraché beaucoup de ballons. Ils sont capables de presser, de se replier, ils sont solides même si on a vu quelques failles en fin de match, même s'il y a eu quelques changements en fin de match et une dynamique différente », a indiqué l'entraîneur breton.

« On est inarrêtable »

Interrogé au micro de beINSPORTS après avoir inscrit un doublé contre Rennes, Bradley Barcola a également évoqué ce nouveau PSG sans Mbappé cette saison : « Pas de neuf ? On permute beaucoup, ça nous libère de l’espace. Où est-ce que cette équipe peut aller ? Elle peut aller loin. Quand on joue comme ça, tous ensemble, on est inarrêtable », affirme l'attaquant du PSG et de l'équipe de France. Voilà qui est clair.