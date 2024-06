PSG : Ibrahimovic l’adoube, il n’en revient pas

Thomas Bourseau

Au PSG, Jérémy Ménez a côtoyé quelques stars comme David Beckham ou encore Zlatan Ibrahimovic. D’ailleurs, l’attaquant français a fait forte impression auprès du retraité suédois. Au point où ce dernier ait affirmé qu’il était le meilleur joueur français avec lequel il a évolué. De quoi rendre sans voix Jérémy Ménez.

Zlatan Ibrahimovic a fait vibrer les supporters du PSG et a parfaitement lancé l’ère QSI entamée en 2011 avec le rachat du club de la capitale par les investisseurs qataris. Jérémy Ménez, à l’instar de Blaise Matuidi, a débarqué lors du premier mercato estival signé Leonardo, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Ménez a plus choqué Ibrahimovic que Vieira

Zlatan Ibrahimovic déclarait à CNN en 2015 que Patrick Vieira était une pointure du football français. « Pour moi, Vieira est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai évolué. Ce gars était un monstre. Il m’a appris beaucoup sur et en dehors du terrain ».

«Ça me rend fier»