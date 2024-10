PSG : Gros problème avec Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième saison sous les couleurs du PSG, Ousmane Dembélé réalise un bon début d’exercice 2024-2025. S’il a déjà dépassé ses propres statistiques de 2023-2024 sur ces premiers mois de compétitions, le numéro 10 affiche un gros problème. En effet, s’il est habile face au but en Ligue 1, le joueur de 27 ans fait face à un gros souci d’efficacité en Ligue des Champions. Explication.

Le PSG a loupé le coche ce mardi en Ligue des Champions. Opposée au PSV Eindhoven, la formation de Luis Enrique a dominé largement les débats, mais a cruellement manqué d’efficacité devant les buts adverses. Symbole de cette maladresse parisienne en Europe, Ousmane Dembélé a été pointé du doigt.

Ousmane Dembélé affiche de grosses difficultés devant le but

Si l’une de ses frappes s’est écrasée sur la barre transversale, le numéro 10 parisien a loupé d’autres grosses occasions durant la rencontre. Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, ce manque de réussite a été reproché à Dembélé, qui se veut pourtant indiscutable dans le schéma de Luis Enrique, lui qui fait partie des meilleurs joueurs du monde dans le un contre un. Comme le rapporte le Parisien ce samedi, une statistique démontre tout le « paradoxe » avec Ousmane Dembélé.

Un pourcentage de tirs cadrés atroce en Ligue des Champions

Déjà auteur de quatre buts cette saison en Ligue 1 (soit plus que son total de la saison précédente avec trois réalisations seulement en championnat), Ousmane Dembélé présente un pourcentage de 54 % de tirs cadrés en championnat. Seulement, lorsqu’on y ajoute ses deux matchs de Ligue des Champions face à Gérone et face au PSV Eindhoven (Ousmane Dembélé était écarté du groupe par Luis Enrique lors du déplacement sur la pelouse d’Arsenal), ce pourcentage descends tout de suite à 42 %! Clairement, le Français va devoir se montrer plus habile ce dimanche soir face à l’OM au Vélodrome. A suivre de près...