PSG : Encore un tacle pour Mbappé ?

Kylian Mbappé et le PSG ne se sont pas séparés en bons termes en fin de saison dernière, et les tacles sont réguliers envers le capitaine de l'équipe de France de la part de son ancien président, Nasser Al-Khelaïfi. Vendredi soir, avec l'officialisation du transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le patron du PSG a envoyé une nouvelle pique subtile envers Mbappé.

Parti libre au terme de son contrat avec le PSG en juillet dernier, Kylian Mbappé n'a pas gardé de bons liens avec son ancienne direction, et plus particulièrement le président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier n'a pas hésité à tacler subtilement la star française ces derniers mois, comme ce fut le cas en septembre au micro de MARCA : « Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils m’ont dit qu’il y avait un esprit incroyablement positif au sein du groupe à l’entraînement, comme jamais auparavant », avait indiqué le président du PSG. Et ce n'est pas fini.

Kvaratskhelia utilisé pour tacler Mbappé ?

Vendredi soir, le PSG a officialisé le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), arrivé de Naples pour 75M€. Ce dernier fait déjà l'objet de nombreuses comparaisons avec Mbappé, d'autant qu'il récupère son fameux numéro 7. Et dans le communiqué officiel, Al-Khelaïfi semble d'ailleurs passer un message : « Nous sommes ravis d'accueillir Khvicha Kvaratskhelia au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Khvicha est l'un des joueurs les plus excitants du football mondial - un talent fantastique, mais aussi un joueur qui a du courage et se bat pour l'équipe avant tout », indique le président du PSG.

« L'équipe avant tout », c'est pour Mbappé ?

Une phrase qui peut sembler anodine, et pourtant, la notion de « l'équipe avant tout » peut pointer du doigt l'individualisme de Kylian Mbappé, l'un des principaux points qui lui a été reproché sur la fin de son aventure avec le PSG. D'ailleurs, pour rappel, le club de la capitale et Mbappé sont en conflit depuis plusieurs mois au sujet d'une somme de 55M€ correspondant à des primes et salaires impayés, que l'attaquant français réclame au PSG. Le clash continue entre les deux parties.