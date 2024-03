PSG : Encore un coup dur pour Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs semaines, Luis Enrique et le PSG peuvent compter sur le retour de Nuno Mendes. Absent depuis avril 2023, le latéral gauche portugais offre une nouvelle option de choix pour le technicien espagnol. Toutefois, le crack de 21 ans pourrait de nouveau avoir rencontré quelques pépins physiques ces derniers jours. Explication.

Le PSG va prochainement entrer dans un exigeant sprint final. Encore engagé dans toutes les compétitions possibles, le club parisien va avoir besoin de toutes ses forces en présence sur cette fin de saison, et doit à tout prix éviter les blessures. Si, récemment, Bradley Barcola a subi une lésion au niveau des ischios jambiers, le PSG va également devoir se passer de plusieurs joueurs sur les prochains matchs comme Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, ou encore Marquinhos et Marco Asensio.

«On l’attendait», le PSG annonce un renfort ! https://t.co/MlJklJFrOY pic.twitter.com/tDCX9xXVsf — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Le retour de Nuno Mendes fait du bien au PSG

Une tuile que Luis Enrique aurait bien aimé éviter. Néanmoins, l’entraîneur du PSG a pu récupérer Nuno Mendes il y a désormais plusieurs semaines. Le latéral gauche a fait son grand retour le 25 février dernier face à Rennes (1-1), et a depuis enchaîné les matchs. Toutefois, Luis Enrique et son staff se sont montrés précautionneux avec un joueur pas encore totalement rétabli. Jeudi dernier, le crack de 21 ans a disputé 45 minutes avec le Portugal face à la Suède (5-2), et pourrait avoir connu quelques pépins physiques.

Nuno Mendes incertain avec le Portugal