PSG : Transfert à 50M€, le vestiaire jubile !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé 50M€ pour recruter Ousmane Dembélé. L’ailier de 26 ans, malgré quelques défauts devant le but, a complétement dynamisé l’attaque du club parisien, créant à chaque match de nombreuses opportunités. Pour Fabian Ruiz, la présence de l’ancien du Barça à Paris est un gros atout.

Un gros pari. L’été dernier, le PSG a lâché 50M€ sur Ousmane Dembélé. Régulièrement blessé lors de ses dernières saisons au FC Barcelone, l’ailier français s’est progressivement affirmé comme l’un des gros coups réalisés par le club parisien sur le marché des transferts.

Mbappé, Dembélé... Le phénomène du Barça prévient le PSG https://t.co/IfliBHiGOP pic.twitter.com/fACNkPIp0W — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Dembélé apporte beaucoup au PSG

Si pour certains observateurs, le manque de qualité du numéro 10 à la finition est dommageable, Ousmane Dembélé apporte beaucoup de qualités de percussion au sein de la formation de Luis Enrique. Pour Fabian Ruiz, l’international Français est très important au PSG.

«Pour nous, c'est un joueur très important»