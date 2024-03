Il crie à l’injustice après le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pensant venir à bout du PSG sur la pelouse du Parc des Princes le mois dernier, le Stade Rennais avait finalement dû se contenter du match nul (1-1) après un penalty accordé au club de la capitale pour une faute commise sur Gonçalo Ramos. Une décision qui a toujours du mal à passer dans les rangs bretons.

Le 25 février dernier, le PSG échappait de peu à la défaite contre Rennes (1-1) sur le pelouse du Parc des Princes, héritant d’un penalty dans les dernières secondes de la partie transformée par Gonçalo Ramos (90+7e). Bastien Dechepy avait estimé que l’international portugais avait été touché dans la surface par Steve Mandanda, une décision contestée depuis par les Bretons. Invité de RMC ce dimanche, Arthur Theate n’a pas digéré.

« Il ne faut pas se mentir »

« Ce n’est pas une critique, mais on nous enlève quand même deux points au Parc, il ne faut pas se mentir , a jugé l’international belge. Pour moi c’est clair, il n’y a pas penalty. Après, je vais toujours prêcher pour ma paroisse mais bon… » Il n’est pas le premier Rennais à critiquer le penalty accordé par Bastien Dechepy.

« Il commence à tomber avant même le contact »