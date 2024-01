PSG : Ecoeuré par Kylian Mbappé, il hallucine

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé n'a laissé aucune chance à l'US Revel en 32ème de finale de la Coupe de France. Auteur d'un triplé, le numéro 7 du PSG s'est montré impitoyable face à la défense du club de Régional 1. Interrogé après la rencontre, Maxence N’Guessan s'est totalement lâché sur Kylian Mbappé.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affrontait l'US Revel ce dimanche soir en 32ème de finale. Ultra favori pour cette rencontre, le club de la capitale n'est pas tombé dans le piège tendu par le club de Régional 1. En effet, le PSG s'est imposé largement 0-9 sur la pelouse du stade Pierre-Fabre de Castres, et ce, grâce à un Kylian Mbappé des grands soir.

N'Guessan est bluffé par Mbappé

Si Luis Enrique a reposé un grand nombre de ses titulaires habituels, Kylian Mbappé était bien sur le terrain au coup d'envoi. Lancé d'entrée par l'entraineur du PSG, le numéro 7 parisien avait même le brassard de capitaine autour du bras, en l'absence de Marquinhos. Et il a totalement assumé son rôle de leader. Intenable, Kylian Mbappé a été un véritable cauchemar pour la défense de l'US Revel, inscrivant d'ailleurs un triplé. Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS après la rencontre, Maxence N’Guessan s'est incliné devant la star du PSG.

«P**** merde, qu’est-ce qu’il fait»