Il fait une promesse après son transfert au PSG

Après avoir marqué les esprits en début de saison, dans la foulée de son transfert estimé à 60M€, Manuel Ugarte a connu une période plus difficile au PSG et n’a pas été utilisé par Luis Enrique lors du Trophée des Champions contre Toulouse la semaine dernière. Interrogé par beIN SPORTS, le milieu uruguayen se montre déterminé pour la suite.

Arrivé au PSG l’été dernier dans le cadre d’un transfert à 60M€, Manuel Ugarte s’est rapidement imposé dans l’entrejeu parisien, avant de connaître une fin d’année plus compliquée. L’Uruguayen a connu une grosse baisse de régime et n’a pas été utilisé par Luis Enrique la semaine dernière lors du Trophée des Champions contre Toulouse (2-0). L’entraîneur du PSG avait d’ailleurs volontairement piqué son joueur dans la foulée en conférence de presse pour le motiver. Interrogé par beIN SPORTS , Manuel Ugarte se montre déterminé pour la suite de la saison.

« Je vais tout faire pour revenir »

« J’ai déjà passé six mois avec Paris. La première partie a été meilleure que la deuxième, qui n’était pas facile sur le plan personnel. Mais je vais tout faire pour revenir , a confié Manuel Ugarte dans un entretien diffusé avant le 32e de finale de Coupe de France contre Revel (9-0). Je suis conscient que je ne suis pas comme en début de saison. Mon jeu est à 100% mais j’ai eu des douleurs, une baisse de régime, mais je garde confiance avec l’assurance de revenir en forme car je suis bien mentalement, je m’entraîne bien, j’ai hâte de revenir . »

« Tout est arrivé très vite pour moi »