PSG : Luis Enrique pique un joueur, sa réponse tombe

La rédaction

À l'occasion de la victoire du PSG (2-0) face à Toulouse lors du Trophée des champions ce mercredi, Luis Enrique a décidé de laisser Manuel Ugarte sur le banc. Après la rencontre, l'entraîneur parisien a adressé une petite pique à son joueur. Au micro de beIN Sports, l'international uruguayen s'est exprimé sur la forte concurrence dont il fait l'objet à son poste, qu'il qualifie comme étant «saine».

Ce n'est pas nouveau, Luis Enrique aime créer la surprise. Lors de la victoire du PSG contre Toulouse (2-0) ce mercredi au Trophée des champions, le technicien espagnol a fait le choix de ne pas titulariser Manuel Ugarte. Alors qu'il était pressenti pour au moins entrer en jeu, l'international uruguayen (13 sélections) a finalement été cantonné sur le banc toute la partie.

Mercato - PSG : Paris fixe ses conditions pour ce transfert https://t.co/FiFsOjpeyI pic.twitter.com/f7pnETTBBr — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

«Il a été magnifique : aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait »

Une décision qui n'est pas passée inaperçue. À l'issue de la rencontre, Luis Enrique a été interrogé à ce sujet et celui-ci n'a pas hésité à adresser un petit tacle à son joueur. « Ugarte ? Aujourd’hui, il a été magnifique : aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait » , a-t-il ironisé avant de reprendre son sérieux par la suite. « Je suis ravi de Manu Ugarte et de tous les joueurs qui n’ont pas joué aujourd’hui. Ils ne peuvent pas tous être impliqués. C’est la compétition que nous voulons dans une équipe de ce niveau, pour Manu Ugarte et pour tous les joueurs. C’est l’objectif : être meilleur chaque jour. Je veux toujours qu’ils s’améliorent, je ne me contente pas d’un résultat » .

«C’est une concurrence saine qui élève le niveau de l’équipe»