PSG : Kylian Mbappé est rejoint par une star de l’OL

La rédaction

Alors qu'il n'avait pas inscrit le moindre but lors de cet exercice, Rayan Cherki s'est fendu d'un but lors de la nette victoire face à Pontarlier (3-0) ce dimanche en Coupe de France. Grâce à cette nouvelle réalisation, le jeune lyonnais est devenu le deuxième joueur, après un certain Kylian Mbappé, à avoir inscrit 8 buts dans la compétition avant l'âge de 21 ans avec un club de l'élite.

À l'image de son équipe, Rayan Cherki a réalisé une première partie de saison décevante sous les couleurs de l'OL. Mais depuis la prise de fonction de Pierre Sage sur le banc fin novembre, les joueurs rhodaniens semblent avoir retrouvé de l'allant, remportant leurs trois derniers matchs de Ligue 1.

L'OL réussi son entrée en lice en Coupe de France, Cherki buteur

Et ce dimanche, les Gones ont poursuivi leur bonne dynamique. Opposés au modeste club de Pontarlier (National 3), les Lyonnais se sont largement imposés (3-0) pour leurs grands débuts en Coupe de France. Alors qu'il n'avait pas encore trouvé le chemin des filets jusqu'alors, Rayan Cherki a débloqué son compteur, inscrivant le premier but de la rencontre dans le temps additionnel de la première période.

Cherki égalise un record de Mbappé