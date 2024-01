PSG : En pleine tempête, Mbappé lâche une confidence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les spéculations sont nombreuses au sujet de son avenir au PSG, Kylian Mbappé a pris la parole, ces derniers jours, pour se prononcer sur d'autres sujets, notamment sur son statut de star et son impact sur la vie de tout les jours. Ce dimanche, l'international français reconnait que sa vie a profondément changé depuis quelques années.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé reste peu présent dans les médias. Alors lorsqu'il se prononce sur son avenir, ses déclarations font les grandes pages des quotidiens européens. Partagé entre une prolongation et un départ au Real Madrid, Mbappé assure qu'il n'a encore pris aucune décision. Sa situation contractuelle devrait continuer à faire parler, mais ne l'empêche pas d'évoquer d'autres sujets, notamment sa popularité.

« Je ne suis pas malheureux »

« Maintenant que je suis en équipe de France et au PSG ? Tu vis différemment. C’est une autre vie. On ne peut plus vivre normalement, même si notre vie est normale, on essaie d’avoir les choses simples du quotidien. Mais c’est sûr que la vie est différente. Mais la vie est belle et on peut la vivre de bien des façons. Donc ça va, je ne suis pas malheureux » a-t-il confié lors de l'émission Téléfoot. Une déclaration, qui fait écho à celle déjà prononcée sur les antennes de France 2.

« J’ai perdu ma spontanéité d’être humain »