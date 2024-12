PSG : Deux renforts sont arrivés, Luis Enrique jubile

Amadou Diawara

Blessés pendant de longs mois, Gonçalo Ramos, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont de retour avec le PSG. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique s'est réjoui d'avoir tous ses joueurs à disposition. Reste à savoir si ces trois renforts seront utilisés face à l'OL ce dimanche soir.

Déjà blessé en fin de saison dernière, Presnel Kimpembe (rupture du tendon d'Achille) et Lucas Hernandez (rupture du ligament antérieur du genou gauche) n'ont pas pu démarrer cet exercice 2024-2025 avec le PSG. En effet, les deux défenseurs centraux français ont eu besoin de plusieurs mois supplémentaires pour se remettre de leur pépin physique. Pour ne pas arranger les affaires, Gonçalo Ramos s'est fait une entorse de la cheville dès le premier match de Ligue 1. Mais heureusement pour Luis Enrique, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et son buteur portugais sont enfin de retour.

L'infirmerie du PSG est vide

Présent en conférence de presse d'avant-match (PSG-OL, dimanche à 20h45) ce samedi après-midi, Luis Enrique a fait part de son immense bonheur d'avoir un effectif au complet. « La récupération et l'enchainement des matchs ? Dans tout ce qui concerne le thème médical, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais nous sommes dans une très bonne situation avec tous les joueurs revenus. Mais en fonction de chaque cas, ce n'est pas pareil », s'est réjoui le coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Nous sommes dans une très bonne situation»

« Ce n'est pas pareil pour un Mayulu blessé trois semaines ou un Lucas Hernandez qui a eu une opération et est resté inactif pendant six mois. Nous, on vérifie le niveau de récupération physique et, en fonction de ce que l'on voit, nous donnons de la confiance pour que les joueurs puissent participer. Chaque processus est particulier », a conclu Luis Enrique, l'entraineur du PSG.