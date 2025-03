PSG : C’est historique avec Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Entre deux rencontres passionnantes de Ligue des Champions l’opposant à Liverpool, le PSG a poursuivi son incroyable série en championnat en s’imposant sur la pelouse de Rennes (1-4) ce samedi. Invaincu depuis 37 matchs à l’extérieur en Ligue 1, Paris pourrait égaler le record historique détenu par l’AC Milan d’ici la fin du mois.

Le PSG a été bousculé, mais n’a pas tremblé. Frustré au Parc des Princes face à Liverpool lors du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions (0-1), le club de la capitale retrouvait la Ligue 1 ce samedi avec un déplacement intéressant sur la pelouse du Rohazon Park.

Le PSG invincible en Ligue 1

Rapidement, Paris a pris les devants face à Rennes. Si la formation d’Habib Beye a réussi à mettre les Parisiens en difficulté en seconde période, le PSG a pris le large en fin de rencontre grâce notamment à un doublé d’Ousmane Dembélé. Une large victoire (1-4), qui permet aux hommes de Luis Enrique de rester invaincus sur cet exercice 2024-2025. De plus, la dernière défaite du PSG à l’extérieur en championnat remonte à février 2023.

Le record de l’AC Milan est à portée de mains

Ainsi, cela fait désormais 37 matchs que le club francilien n’a plus perdu loin de ses bases en Ligue 1. Si dimanche prochain, le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes, Paris ira affronter Saint-Étienne le 29 mars prochain, et pourrait égaler le record historique d’invincibilité à l’extérieur détenu par l’AC Milan, qui a été invaincu entre 1991 et 1993.