PSG : «Ça vire à la catastrophe» pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Daniel Riolo a demandé à Kylian Mbappé de rendre des comptes en public. Certes, Mbappé marque avec le PSG, mais ses prestations globales et collectives ne sont plus ce qu’elles étaient à ses yeux. L’éditorialiste de RMC réclame des explications et une véritable prise de parole du capitaine de l’équipe de France.

Avec le PSG, Kylian Mbappé empile les buts cette saison. C’est indéniable et ses statistiques cumulées en Ligue 1 et en Ligue des champions le prouvent : un total de 19 buts. Cependant, son impact dans le jeu et son rendement ne sont pas aussi flagrants que par le passé.

«Là Kylian Mbappé nous fait des prestations…»

Et c’est ce que Daniel Riolo a pointé du doigt mardi soir dans l’ After Foot entre autres. « Là Kylian Mbappé nous fait des prestations… La théorie se tient que le manque de préparation et tout ce qu’il s’est passé cet été fait qu’il n’est pas en forme. Pas de problème mais qu’il vienne nous parler ».

«Viens dire que tu es frustré de ne pas avoir ton niveau et que c’est pour ça que tu as fait la gueule la dernière fois»