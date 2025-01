PSG : Barcola révèle un secret à propos de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 27 octobre dernier, le PSG s’imposait très facilement au Vélodrome lors du Classique face à l’OM. Une nette victoire (0-3) possible notamment grâce à un but de Bradley Barcola. Après sa réalisation, l’ailier du PSG avait alors célébré en reproduisant la danse de « Matuidi Charo ». Pourquoi un tel choix ? Barcola s’est expliqué.

Avec 11 buts, Bradley Barcola est aujourd’hui le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, derrière Mason Greenwood. L’attaquant du PSG aurait notamment été très efficace lors des premiers mois de compétitions. Barcola réussissait alors à trouver très facilement le chemin des filets. Ça avait notamment été le cas lors de la démonstration de force parisienne face à l’OM au Vélodrome (0-3). Buteur, Barcola avait donc participé à la fête, se distinguant ensuite avec sa célébration « Matuidi Charo ».

« Faire ça devant un Vélodrome plein… magique »

Pour Club Legacyz, Bradley Barcola a expliqué cette célébration particulière face à l’OM. L’attaquant du PSG a alors confié : « Chaque joueur a une manière de célébrer, et moi, c’est avec mes doigts pointés vers le ciel. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. C’est ma façon de Lui rendre hommage à chaque fois que je marque. Et puis, il y a eu ce match contre Marseille, au Vélodrome. J’avais déjà en tête cette célébration Matuidi Charo. La veille, je regardais des vidéos de ses anciens matchs, et je me suis dit : "Si je marque demain, je fais ça."Et quand j’ai marqué, c’était instinctif. Faire ça devant un Vélodrome plein… magique ».

« J'ai vu Matuidi le faire, et comme j'aime vraiment beaucoup ce joueur… »

Après le Classique entre l’OM et le PSG, Bradley Barcola s’était fait exprimé sur cette célébration « Matuidi Charo ». Le Parisien faisait alors savoir : « C'est incroyable de marquer contre l'OM, j'étais très excité avant le match et marquer de cette manière, c'est exceptionnel. Pourquoi cette célébration ? Avant le match, j'ai regardé des vidéos d'anciens Classiques pour m'imprégner de l'ambiance. J'ai vu Matuidi le faire, et comme j'aime vraiment beaucoup ce joueur, je me suis dit : pourquoi pas. J'écoute aussi beaucoup Niska. Alors, un petit clin d'œil, c'est sympa ».