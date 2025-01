PSG : Al-Khelaïfi l’appelle et le veut à Paris, il débarque !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a tenu promesse en invitant mercredi au Parc des Princes Christian Perbet, son homologue d'Espaly, dernier adversaire du club parisien en Coupe de France. Heureux d’avoir pu assister à ce choc de Ligue des champions contre Manchester City (4-2), il est revenu sur les coulisses de sa venue dans la capitale.

« Ce n’est pas parce que l’on a gagné mais comment on a joué, on perd 2-0 et on arrive à gagner 4-2, c’est ma plus belle émotion en tant que président du PSG ». Nasser Al-Khelaïfi a vécu une soirée de rêve mercredi au Parc des Princes. Menés de deux buts, les hommes de Luis Enrique ont finalement remporté ce match crucial de Ligue des Champions face à Manchester City leur permettant de rester maître de leur destin. Mais le boss du PSG n’est pas le seul à avoir savouré cette prestation depuis la « corbeille » du Parc, réservée aux VIP.

Le PSG pourrait enfin tourner la page ! 💰 Découvrez comment le mercato pourrait leur rapporter bien plus que prévu.

➡️ https://t.co/0lAo0fb6cj pic.twitter.com/eIMP5qoVj0 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 23, 2025

« Il avait pris le temps de m’appeler et m’avait dit qu’il m’inviterait »

Président d’Espaly, l’adversaire du PSG en 16e de finale de la Coupe de France, Christian Perbet était bien présent du côté de la Porte de Saint-Cloud pour assister à ce match de gala contre Manchester City, comme Nasser Al-Khelaïfi lui avait promis. « Quand j’ai eu Nasser Al-Khelaïfi au téléphone à la mi-temps du match de Coupe de France, il était en Australie, raconte-t-il dans un entretien accordé au Parisien. Il avait pris le temps de m’appeler et m’avait dit qu’il m’inviterait. Il a tenu sa parole et même mieux que ça en choisissant Manchester City. J’étais quatre rangs derrière lui et entouré d’Américains que je ne connaissais même pas (rires). »

« Il m’a dit : Vous portez bonheur, il faudra revenir »

Christian Perbet a eu l’occasion d’échanger avec le président du PSG, prêt à le revoir très bientôt. « Il m’a dit : Vous portez bonheur, il faudra revenir. J’ai répondu que je voulais bien être le porte-bonheur du PSG chaque fois qu’il m’inviterait (rires). Il a été très simple, très pro. Il a pris le temps de parler, de poser pour la photo. C’était vraiment bien », savoure le boss d’Espaly.